У ВООЗ розповіли, скільки у світі курців: цифра приголомшує

Новий звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчить про те, що у світі налічується 1,1 мільярда курців. Ця цифра дійсно приголомшує, враховуючи на тенденцію до відмови від куріння.

Цікаво, що більшість курців – 80% – живуть у країнах з низьким і середнім достатком. За даними ВООЗ, рівень споживання тютюну знижується з року в рік. Водночас, населення щорічно росте і тому кількість курців залишається приголомшливою.

І ще: Учені назвали найдієвіший спосіб кинути курити

Зауважимо, що у 2017 році в Україні курили 23% дорослого населення.

Куріння й інші види вживання тютюну щороку вбивають понад сім мільйонів людей по всьому світу, відзначають в організації. В основному це смерть від серцевих нападів, інсультів, раку легенів та інших захворювань.

У ВООЗ закликають уряди країн по всьому світу докладати більше зусиль для впровадження антитютюнових заходів. Наприклад, надавати безкоштовну допомогу людям, які хочуть кинути палити.

Читайте також: Чоловік оригінально провчив неохайного курця і став зіркою мережі