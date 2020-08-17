У ВООЗ пояснили, чи можна заразитися COVID-19 через їжу

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я запевняють, що їм не відомі випадки зараження коронавірусом нового типу через їжу. У ВООЗ нагадали про дослідження вчених з Китаю, що перевірили людей, які вживали продукти зі слідами COVID-19.

Зокрема, коронавірус був знайдений в партії заморожених курячих крилець, доставлених з Бразилії до китайського міста Шеньчжень. Місцева влада організувала тестування жителям, які контактували з упаковкою продуктів і їхнім рідним – ні у кого з них інфекцію не знайшли.

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Тому ВООЗ спростувала інформацію про високий ризик підхопити COVID-19 через їжу. Також, за словами фахівців, в китайській провінції Аньхой була виявлена заражена коронавірусом партія креветок з Еквадору, які зберігали у морозилці ресторану. Однак тести людей, які контактували з цими продуктами і тих, хто їх з'їв, теж показали негативний результат.

Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян стверджує: будь-яких доказів про те, що продукти або харчові ланцюги задіяні в передачі COVID-19, немає.

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