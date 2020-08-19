Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 серпня: в Україні виявлено 96 403 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 967​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 154 246 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 96 403 Одужали 49 737​ Померли 2 144​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 945) та у Львівській області (12 448). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 323 Волинська область 4 878 Дніпропетровська область 1 816 Донецька область 1 122 Житомирська область 2 536 Закарпатська область 6 552 Запорізька область 1 179 Івано-Франківська область 7 122 Кіровоградська область 748 Київ 10 945 Київська область 4 685 Львівська область 12 448 Луганська область 194 Миколаївська область 857 Одеська область 5 281 Полтавська область 582 Рівненська область 7 953 Сумська область 1 023 Тернопільська область 4 001 Харківська область 6 607 Херсонська область 312 Хмельницька область 1 678 Чернівецька область 8 108 Черкаська область 1 175 Чернігівська область 1 278

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-08-2020:

Захворіли 22 145 393 Одужали 14 117 980 Померли 781 091 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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