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Коронавірус Карантин Білорусь

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня

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Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 19 серпня: в Україні виявлено 96 403 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 967​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 19 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 154 246 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 96 403
Одужали 49 737​
Померли 2 144​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 945) та у Львівській області (12 448). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 323

Волинська область

 4 878

Дніпропетровська область

 1 816

Донецька область

 1 122

Житомирська область

 2 536

Закарпатська область

 6 552

Запорізька область

 1 179

Івано-Франківська область

 7 122

Кіровоградська область

 748

Київ

 10 945

Київська область

 4 685

Львівська область

 12 448

Луганська область

 194

Миколаївська область

 857

Одеська область

 5 281

Полтавська область

 582

Рівненська область

 7 953

Сумська область

 1 023

Тернопільська область

 4 001

Харківська область

 6 607

Херсонська область

 312

Хмельницька область

 1 678

Чернівецька область

 8 108

Черкаська область

 1 175

Чернігівська область

 1 278

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-08-2020:

Захворіли 22 145 393
Одужали 14 117 980
Померли 781 091

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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