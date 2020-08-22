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Коронавірус День Незалежності

Чи можна заразитись коронавірусом через взуття

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Чи можна перенести коронавірус на взутті - фото 1
Чи можна перенести коронавірус на взутті

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, чи можна перенести COVID-19 на взутті.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, чи здатен коронавірус виживати на взутті і як мінімізувати ризики.

І ще: Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня

"Ймовірність заразитися на COVID-19 через взуття дуже маленька. Проте ти маєш пам’ятати про запобіжні заходи: залишайте взуття біля входу в житло;, після всіх процедур, які потрібно зробити після повернення додому, продезінфікуй взуття, попередньо надівши рукавички. Це допоможе запобігти контакту з брудом або будь-якими відходами, які можуть потрапити на підошви взуття", – пояснили експерти.

⠀Читайте також: Олена Зеленська у першому дописі після паузи розповіла про COVID-19 у себе і сина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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