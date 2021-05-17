У ВООЗ пояснили, чому не можна працювати понаднормово

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджають про смертельну небезпеку регулярного переробітку. Про шкоду понаднормової роботи розповіли у свіжій доповіді ВООЗ та Міжнародної організації праці (МОП).

Так у доповіді йдеться, що небезпечний поріг – 55 робочих годин на тиждень. Після цього у працівника можуть початися проблеми зі здоров'ям.

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Згідно з дослідженням, робота протягом 55 годин і більше на тиждень асоціюється зі зростанням на 35%, за оцінками, ризику інсульту і на 17% ризику смерті від ішемічної хвороби серця в порівнянні з робочим тижнем в 35-40 годин, – говорять у ВООЗ.

Науковці наголошують, що у 2016 році 398 тисяч осіб померли від інсульту і 347 тисяч від хвороби серця. Ці смерті організація пов'язує саме з понаднормовою роботою.

Експерти відзначають, що особливо сильно переробіток відбивається на здоров'ї чоловіків, на яких припадає 72% всіх смертей. При цьому кількість осіб, які багато працюють, зростає і становить зараз 9% населення світу.

Жодна робота не варто того, щоб піддавати себе ризику інсульту або захворюванню серця, – підкреслив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

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