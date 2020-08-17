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Коронавірус Карантин Білорусь

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 серпня: в Україні виявлено 92 820 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 464 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 148 527 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 92 820
Одужали 48 164​
Померли 2 089​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 642) та у Львівській області (12 079). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 234

Волинська область

 4 707

Дніпропетровська область

 1 750

Донецька область

 1 094

Житомирська область

 2 479

Закарпатська область

 6 329

Запорізька область

 1 118

Івано-Франківська область

 6 790

Кіровоградська область

 743

Київ

 10 642

Київська область

 4 554

Львівська область

 12 079

Луганська область

 184

Миколаївська область

 819

Одеська область

 5 062

Полтавська область

 557

Рівненська область

 7 716

Сумська область

 891

Тернопільська область

 3 817

Харківська область

 6 156

Херсонська область

 301

Хмельницька область

 1 618

Чернівецька область

 7 782

Черкаська область

 1 165

Чернігівська область

 1 233

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-08-2020:

Захворіли 21 671 759
Одужали 13 675 687
Померли 775 234

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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