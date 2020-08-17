Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня

Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 17 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 17 серпня: в Україні виявлено 92 820 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 464 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 17 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 148 527 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 92 820 Одужали 48 164​ Померли 2 089​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 642) та у Львівській області (12 079). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 234 Волинська область 4 707 Дніпропетровська область 1 750 Донецька область 1 094 Житомирська область 2 479 Закарпатська область 6 329 Запорізька область 1 118 Івано-Франківська область 6 790 Кіровоградська область 743 Київ 10 642 Київська область 4 554 Львівська область 12 079 Луганська область 184 Миколаївська область 819 Одеська область 5 062 Полтавська область 557 Рівненська область 7 716 Сумська область 891 Тернопільська область 3 817 Харківська область 6 156 Херсонська область 301 Хмельницька область 1 618 Чернівецька область 7 782 Черкаська область 1 165 Чернігівська область 1 233

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 17-08-2020:

Захворіли 21 671 759 Одужали 13 675 687 Померли 775 234 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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