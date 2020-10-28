У Volvo пояснили, чому обмежили швидкість у своїх авто до 180 км/год

Компанія Volvo обмежила максимальну швидкість в своїх авто до 180 км/год з метою поліпшення безпеки на дорогах. Шведи впевнені, їхнє рішення допоможе зменшити смертність від ДТП.

Причину нововведення компанія детально пояснила у відео, в якому Volvo посилається на свою історію, заявляючи, що введення обмеження максимальної швидкості для неї є таким же важливим кроком, як і впровадження ременів безпеки у 1950-х роках.

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Ролик розповідає про минуле, коли Volvo звинувачували у "порушенні прав людини" за використання ременів безпеки. Через роки цей винахід виявився одним з найважливішим в області порятунку життів при ДТП.

І ось тепер шведський автовиробник робить наступні дії – зменшує максимальну швидкість автомобіля. Ліміт у 180 км/год не дає стовідсоткових гарантій, однак в певних ситуаціях він збільшує шанси людини на виживання. Нова опція буде встановлена на всіх моделях Volvo з наступного року.

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