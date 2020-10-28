Названі бюджетні авто з невеликою витратою палива

Експерти назвали 4 надійних і недорогих автомобілів, які витрачають мало палива. Це вигідне грошове вкладення.

Citroen C-Elysee

В середньому в Україні новий Citroen C-Elysee коштує 15 тисяч доларів. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 л. Витрата на 100 кілометрів 5,1 літра.

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Kia Picanto

Picanto має два двигуни, на 85 і 66 кінських сил. Перший варіант витрачає 5,6 літра, другий 4,5 літра бензину на 100 км. Вартість нового Kia Picanto 18 тисяч доларів, б/у 8 000 тисяч доларів.

Volkswagen Polo

Ціна на цей автомобіль варіюється в залежності від типу кузова і модифікації. В середньому за новий треба віддати 12 тисяч доларів, за позичений 5 тисяч доларів. Volkswagen Polo споживає 5,7 літра палива.

Skoda Rapid

Skoda Rapid представлений з двома двигунами: 90 і 110 к.с. Витрата палива на 100 кілометрів 5,8 літра. Ціна за старий стартує від 8 тисяч доларів.

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