У Volkswagen працюють над новим електричним пікапом: перший тизер

Електричне сімейство ID. Buzz від Volkswagen поповниться ще однією моделлю. Компанія показала тизер футуристичного електропікапа.

Перша задка про нову модель з кузовом пікапа на основі ID.Buzz з'явилася ще у квітні 2022 року на заході World Design Day, пише Carscoops. Наразі компанія проводить патентне оформлення майбутньої новинки, а дебют новинки очікується у найближчі кілька років.

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Today is World #DesignDay

On the way from an idea to production, there are a lot of unseen design drafts made – like this one:

An #IDBuzz pick-up!



What do you think about it?



= Love it!

= Good that it was just an idea... pic.twitter.com/ZFFfnlPWnX — Volkswagen Group (@VWGroup) April 27, 2022

Так, генеральний директор Volkswagen Group of America Скот Кіо розповів, що в компанії розглядають можливість створення електричного пікапа. Пізніше Кіо був призначений генеральним директором нової компанії, що входить до VW Group, яка випускатиме під брендом Scout електричний пікап та позашляховик для ринку США.

У минулому компанія VW робила різні версії пікапа на базі мікроавтобуса VW Transporter. Розвиток електричного напрямку, у тому числі для комерційної лінійки автомобілів бренду, дозволить вийти на новий рівень у цій галузі.

Нагадаємо, що ID. Buzz оснащується електромотором потужністю 204 к.с., живлення якого забезпечує батарея місткістю 82 кВтг. Наступного року асортимент батарей та силових агрегатів для моделі буде розширено.

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