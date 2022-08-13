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На аукціоні продають унікальний кемпер, у якому жили астронавти NASA
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На сайті аукціону Bonhams йдуть торги за автобудинок AirstreamExcella 1982 випуску. Модель відома тим, що у модернізованому вигляді її використовували астронавти NASA для ізоляції на час карантину.
Як йдеться на сайті аукціонну, Модель Excella представили у 1970-х роках. Вона стала відмінним прикладом поєднанням класичного дизайну та конструкції житлових причепів Airstream (алюмінієвий клепаний кузов на кшталт фюзеляжу літака) з самохідним шасі. Останнє взяли у концерну GM, щоб у власників не було проблем із пошуком запчастин.
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Кемпер оснащений двигуном об'ємом 7,4 літра, який працює у парі з автоматичною коробкою передач. Одометр показує майже 118 тисяч кілометрів. Повідомляється, що зараз потужності вистачає, щоб на трасі підтримувати швидкість понад 105 км/год.
Excella 40-річної давності обладнаний спальнею з двома окремими ліжками, санвузлом та душем. Ще дві людини можуть переночувати на розкладному дивані в передній частині салону. На кухні встановлені мийка з подвійною раковиною, холодильник та плита на чотири конфорки. За мікроклімат відповідають два кондиціонери на даху, які також вміють працювати на обігрів.
У кемперах Airstream американські астронавти проходили карантин, і роблять це донині. На базі Excella для NASA збудували чотири автобудинки, назвавши їх Astrovan. Нині їх можна побачити у різних музеях.
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