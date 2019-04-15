У Volkswagen показали футуристичний електрокросовер I.D. ROOMZZ

Volkswagen показав свою електричну новинку I.D. ROOMZZ до автосалону в Шанхаї. Електрокросовер не поступається за розмірами Teramont, він оснащений трьома рядами сидінь. На ринок електрокар вийде в 2021 році.

Зовні новинка схожа на свого попередника I.D. CROZZ. Авто оснастили розсувними в сторони передніми і задніми дверима. Передбачається, що в серійній версії будуть звичайні розсувні двері.

І ще: Який кросовер безпечніший: Range Rover Evoque чи Citroen C5 Aircross

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

I.D. ROOMZZ отримає акумулятор ємністю 82 кВт·год, що забезпечує 450 кілометрів їзди на одному заряді. Батареї заряджаються до 80% за півгодини від зарядки потужністю 150 кВт.

Кросовер оснастять двома електродвигунами, максимальна потужність складе 306 к.с., а швидкість – 180 км/год. Також Volkswagen I.D. ROOMZZ повинен отримати четвертий рівень автономності і цифрову приладову панель.

У продаж новинка надійде в 2021 році. Відзначається, що для компанії пріоритетним буде китайський ринок.

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

Читайте також: Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто