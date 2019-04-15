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У Volkswagen показали футуристичний електрокросовер I.D. ROOMZZ

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Футуристична новинка від Volkswagen - фото 1
Футуристична новинка від Volkswagen / carbuyer

Volkswagen показав свою електричну новинку I.D. ROOMZZ до автосалону в Шанхаї. Електрокросовер не поступається за розмірами Teramont, він оснащений трьома рядами сидінь. На ринок електрокар вийде в 2021 році.

Зовні новинка схожа на свого попередника I.D. CROZZ. Авто оснастили розсувними в сторони передніми і задніми дверима. Передбачається, що в серійній версії будуть звичайні розсувні двері.

І ще: Який кросовер безпечніший: Range Rover Evoque чи Citroen C5 Aircross

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ - фото 321301
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ - фото 321303
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

I.D. ROOMZZ отримає акумулятор ємністю 82 кВт·год, що забезпечує 450 кілометрів їзди на одному заряді. Батареї заряджаються до 80% за півгодини від зарядки потужністю 150 кВт.

Кросовер оснастять двома електродвигунами, максимальна потужність складе 306 к.с., а швидкість – 180 км/год. Також Volkswagen I.D. ROOMZZ повинен отримати четвертий рівень автономності і цифрову приладову панель.

У продаж новинка надійде в 2021 році. Відзначається, що для компанії пріоритетним буде китайський ринок.

Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ - фото 321304
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ - фото 321305
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ - фото 321302
Електрокросовер Volkswagen I.D. ROOMZZ

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Джерело: autoblog
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