Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала

  • 7
Volkswagen ID. Space Vizzion - фото 1
Volkswagen ID. Space Vizzion / motor1

Компанія Volkswagen показала зовнішність нового електроуніверсала ID. Space Vizzion. Автомобіль буде запущений в серійне виробництво. Його попередник дебютує на автосалоні в Лос-Анджелесі

Судячи з ескізів, зовнішність нового електрокара подібна до кросовера ID. Roomzz. Дизайнери і інженери компанії обіцяють, що ID. Space Vizzion поєднає в собі аеродинамічні характеристики автомобілів класу Gran Turismo і просторий салон кросовера.

І ще: Ілон Маск розповів, коли відбудеться анонс пікапа Tesla

Серійний автомобіль Volkswagen ID. Space Vizzion повинен з'явитися у 2021 році. Авто вийде в різних версіях для ринків Північної Америки, Європи і Китаю.Відомо, що запас ходу новинки на одному заряді складе 590 кілометрів. Інші технічні характеристики кросовера поки не повідомляються. А в інтер'єрі новинки будуть присутні деталі, виготовлені з вторсировини. Наприклад, оббивка сидінь – штучна шкіра AppleSkin – створюється із залишків виробництва яблучного соку.

Серійний автомобіль Volkswagen ID. Space Vizzion повинен з'явитися у 2021 році. Авто вийде в різних версіях для ринків Північної Америки, Європи і Китаю.

У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала - фото 366716

У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала - фото 366717

У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала - фото 366718

У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала - фото 366719

Читайте також: Надзвуковий болід розігнався до 790 км/год: шалене відео

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 545
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2325
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1868722
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології