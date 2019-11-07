У Volkswagen показали ескізи нового електричного універсала

Компанія Volkswagen показала зовнішність нового електроуніверсала ID. Space Vizzion. Автомобіль буде запущений в серійне виробництво. Його попередник дебютує на автосалоні в Лос-Анджелесі

Судячи з ескізів, зовнішність нового електрокара подібна до кросовера ID. Roomzz. Дизайнери і інженери компанії обіцяють, що ID. Space Vizzion поєднає в собі аеродинамічні характеристики автомобілів класу Gran Turismo і просторий салон кросовера.

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Серійний автомобіль Volkswagen ID. Space Vizzion повинен з'явитися у 2021 році. Авто вийде в різних версіях для ринків Північної Америки, Європи і Китаю.Відомо, що запас ходу новинки на одному заряді складе 590 кілометрів. Інші технічні характеристики кросовера поки не повідомляються. А в інтер'єрі новинки будуть присутні деталі, виготовлені з вторсировини. Наприклад, оббивка сидінь – штучна шкіра AppleSkin – створюється із залишків виробництва яблучного соку.

Серійний автомобіль Volkswagen ID. Space Vizzion повинен з'явитися у 2021 році. Авто вийде в різних версіях для ринків Північної Америки, Європи і Китаю.

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