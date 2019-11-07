Надзвуковий болід розігнався до 790 км/год: шалене відео

Надзвуковий автомобіль Bloodhound LSR розігнали до рекордних 790 км/год. Машину планують оснастити реактивним двигуном, щоб побити світовий рекорд швидкості на суші.

Новий рекорд болід встановив в шостому заїзді по поверхні висохлого озера Хакскін-Пан в пустелі Калахарі. У ньому встановлений двигун EJ200. Довжина Bloodhound 14 метрів, а вага – 7 тонн.

І ще: У США створили потужний електрокар в стилі 40-х років: ефектні фото

Керував болідом пілот Енді Грін, який встановив в 1997 році світовий рекорд швидкості в пустелі Блек-Рок, штат Невада, США. Тоді гонщик пілотував реактивний автомобіль Thrust SSC і досяг швидкості 1228 км/год, подолавши звуковий бар'єр.

За словами Гріна, головним завданням заїзду на Bloodhound LSR було вимір необхідних параметрів, щоб влітку 2020 року спробувати побити світовий рекорд вже з ракетним двигуном.

Читайте також: Як збирають болід Формули-1: ефектне відео