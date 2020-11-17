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У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема

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У Google Pixel 5 виявили ще одну проблему - фото 1
У Google Pixel 5 виявили ще одну проблему

Слідом за появою щілини між дисплеєм і корпусом у нових смартфонів Google Pixel 5 їх власники зіткнулися з ще однією, не менш прикрою, проблемою. Цього разу користувачі гаджетів виявили баг, пов'язаний з роботою звукової системи.

На сторінках популярного спільноти Reddit та офіційного форуму Google почали з'являтися скарги покупців Pixel 5 на некоректну роботу пристрою.

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При цьому "постраждалі" зіткнулися відразу двома різнохарактерними проблемами. Так, у деяких користувачів, судячи з їх відгуків, при відтворенні відео раптово вимикається звук. Інші, навпаки, заявляють, що гучність несподівано стає занадто високою, в тому числі при створенні скріншотів або фотозйомці.

У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема - фото 435410

При цьому спроба змінити гучність за допомогою клавіш або через меню налаштувань смартфоном ігнорується. Єдиний відомий на сьогодні варіант вирішення проблеми – перехід у беззвучний режим. Примітно, що ситуацію прокоментував один з представників служби Google, але зробив це вельми своєрідно. Він зазначив, що зміна гучності рингтонів і повідомлень пов'язані та змінюються синхронно, але будь-якого варіанту вирішення проблеми так і не запропонував.

У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема - фото 435411
Власники Google Pixel 5 скаржаться на проблеми зі смартфоном

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Джерело: Android Authority
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