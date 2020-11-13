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Google позбавить смартфони Pixel головної переваги

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У нових Pixel не буде безлімітного хмарного сховища - фото 1
У нових Pixel не буде безлімітного хмарного сховища

Нещодавно Google оголосила, що з 1 червня 2021 роки за збільшену місткість сховища для резервних копій фотографій і відео у високій якості користувачам Android доведеться доплатити.

Компанія також зазначила, що смартфонів серії Pixel нововведення не торкнеться – але, як виявилося, мова йшла не про всі моделі фірмової лінійки.

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За заявою Google, синхронізований з хмарним сховищем медіаконтент буде враховуватися за обсягом для майбутніх моделей смартфонів сімейства Pixel. Як і у випадку з гаджетами інших виробників, дані, завантажені з нових фірмових апаратів у "Google Фото", займатимуть місце на "Google Диску".

Google позбавить смартфони Pixel головної переваги - фото 434896

При цьому представники пошукового гіганта підкреслили, що мова саме про майбутні пристрої. Всі власники актуальних "пікселів", як і заявляли раніше, зможуть користуватися хмарним сховищем без обмежень. Однак при зміні гаджета їм доведеться оплачувати додаткову місткість для вивантаження файлів при перевищенні обсягу резервної копії у 15 ГБ.

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Джерело: Android Police
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