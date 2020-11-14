Ремонтувати буде непросто: що ще показало розбирання нового Google Pixel 4a

При перевірці на міцність бюджетний Pixel 4a показав себе з кращого боку. Тепер же блогер Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything перейшов до другого етапу "знайомства" зі смартфоном, повністю розібравши його і вивчивши в деталях зсередини.

На відміну від ситуації з більшістю сучасних смартфонів, розбирання Pixel 4a починається не з видалення задньої кришки, а з дисплея. Для цього панель потрібно розігріти й потім за допомогою спеціальних інструментів акуратно відклеїти від основної частини корпусу.

Це цікаво: Google позбавить смартфони Pixel головної переваги

Зробити це без пошкодження скла або дисплея вкрай складно. Після цього всю електроніку просто дістати з пластикового корпусу. Але необхідно не забути попередньо вийняти слот для SIM-карти та не поспішати, адже ззаду є шлейф, що йде до сканера відбитків пальців і спалаху.

На жаль, але Google не передбачила зручну і просту заміну акумулятора, просто "посадивши" його на клей. Тому при добуванні є ймовірність пошкодити його. Втім, вже пізніше блогер зауважив, що зі зворотного боку корпусу все ж є спеціальні стрічки: можна було витягти батарею, потягнувши за них. За його словами, це зовсім не інтуїтивно, і здогадатися складно, якщо не знати заздалегідь. Динамік смартфона прикритий спеціальною мембраною, але це весь захист від води, що є присутнім в Pixel 4a.

У кінці блогер постарався зібрати смартфон назад, але екран під час розбирання все ж був пошкоджений, тож користуватися пристроєм більше не вийде.

Читайте також: Бюджетний Google Pixel 4a перевірили на міцність: відео божевільного тесту