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Ремонтувати буде непросто: що ще показало розбирання нового Google Pixel 4a

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Поміняти екран в Google Pixel 4a буде непросто - фото 1
Поміняти екран в Google Pixel 4a буде непросто

При перевірці на міцність бюджетний Pixel 4a показав себе з кращого боку. Тепер же блогер Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything перейшов до другого етапу "знайомства" зі смартфоном, повністю розібравши його і вивчивши в деталях зсередини.

На відміну від ситуації з більшістю сучасних смартфонів, розбирання Pixel 4a починається не з видалення задньої кришки, а з дисплея. Для цього панель потрібно розігріти й потім за допомогою спеціальних інструментів акуратно відклеїти від основної частини корпусу.

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Зробити це без пошкодження скла або дисплея вкрай складно. Після цього всю електроніку просто дістати з пластикового корпусу. Але необхідно не забути попередньо вийняти слот для SIM-карти та не поспішати, адже ззаду є шлейф, що йде до сканера відбитків пальців і спалаху.

На жаль, але Google не передбачила зручну і просту заміну акумулятора, просто "посадивши" його на клей. Тому при добуванні є ймовірність пошкодити його. Втім, вже пізніше блогер зауважив, що зі зворотного боку корпусу все ж є спеціальні стрічки: можна було витягти батарею, потягнувши за них. За його словами, це зовсім не інтуїтивно, і здогадатися складно, якщо не знати заздалегідь. Динамік смартфона прикритий спеціальною мембраною, але це весь захист від води, що є присутнім в Pixel 4a.

У кінці блогер постарався зібрати смартфон назад, але екран під час розбирання все ж був пошкоджений, тож користуватися пристроєм більше не вийде.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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