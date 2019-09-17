У високій траві: Netflix показав трейлер фільму за Кінгом

У мережі показали перший трейлер до екранізації відомої книги Стівена Кінга "У високій траві" (In the Tall Grass), яка невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер до нового фільму за романом Стівена Кінга та його сина Джо Гілла "У високій траві" (In the Tall Grass), дата виходу якого запланована вже на 4 жовтня на платформі.

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Сюжет розповідає про дуже близьких брата і сестру Кела та Беккі. Дівчина під час навчання дізнається про вагітність, тож батьки радять їй перебратись до дядька з тіткою до народження дитини. Тому Беккі разом з братом їдуть через всю країну до домівки родичів, аж якось посеред дороги чують дитячі крики з дивного поля із високою травою. Звісно ж, вони вирушають на допомогу, однак все зовсім не так, як може здатися на перший погляд. У головних ролях: Патрік Вілсон, Харрісон Гілберсон, Рейчел Вілсон та інші.

У високій траві, дивитись трейлер фільму онлайн:

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