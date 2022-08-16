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"У виконанні двох лярв": в окупованому Криму переклали російською хіт Злати Огнєвіч

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Огнєвіч показала, як росіяни вкрали її пісню - фото 1
Огнєвіч показала, як росіяни вкрали її пісню / instagram.com/zlata.ognevich

росіяни продовжують недолуго красти все українське, а цього разу в окупованому Криму місцеві співачки вирішили перекласти російською мовою відому пісню "Зозуля" Злати Огнєвіч. Таким чином жінки виставили себе на посміховисько в мережі.

Популярна співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 496 тисяч користувачів. Нещодавно зірка опублікувала відео з виступу місцевих співачок в окупованому Криму, які виконували її хіт "Зозуля" російською мовою. І побачене неабияк розбурхала підписників та колег Огнєвіч.

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Ісконно руская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права, хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян рфії. Вибачте, але мене нудить, – відзначила Злата.

Вона також додала, що "недолугі співачки" ще й співають під мінус з її голосом на бек-вокалі.

Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму по всім чарівним містам півострова, – наголосила виконавиця.

До слова, так звучить оригінал пісні "Зозуля" Злати Огнєвіч:

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