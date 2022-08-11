Слухають Лорак і Басту: Злата Огнєвіч кумедно показала, що її бісить – 18+

Популярна співачка Злата Огнєвіч зняла нове відео у TikTok, у якому поділились тим, що її дуже дратує. І для цього ідеально підійшла лайлива фраза вже відомого Олександра Поворознюка.

Популярна співачка Злата Огнєвіч, окрім волонтерства та музики, активно веде профілі в соцмережах, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 496 тисячі користувачів в інстаграмі та ще 104 тисячі осіб у TikTok. Нещодавно зірка опублікувала чесне відео про те, як інколи почувається, працюючи над українським музичним простором.

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"Коли українці продовжують слухати Асті, Лорак та Басту. А я вкладаю гроші та сили в популяризацію української музики", – відзначила зірка, використавши уривок з популярного відео з лайливим підприємцем Олександром Поворознюком. Злата також додала, що це дуже її бісить. Кумедно-чесний ролик за короткий час зібрав понад 46 тисяч переглядів і чимало коментарів з підтримкою.

Якщо відео не завантажується, то його можна переглянути за цим посиланням

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