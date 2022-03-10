У відповідь на російську пропаганду створено мультфільм про війну Росії проти України

1+1 Media та Film.UA створили мультфільм Добро завжди перемагає. За допомогою мультика автори просто й доступно пояснили всю суть війни Росії проти України.

Зараз такий час, коли нам важливо тримати фронт інформаційний. І розмовляти з кожною аудиторією тією мовою, яку вона зможе почути і зрозуміти. В Україні представили анімаційний фільм про війну.

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У Росії дітям показують пропагандистський мультфільм про двох "друзів" Івана та Миколу. Як бачимо, пропаганда немає вікових обмежень у РФ:

Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає РФ, зокрема дітям. Анімаційний фільм буде зрозумілим дітям з трьох років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається.

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