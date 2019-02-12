У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій

Архітектори створили незвичайний будиночок на висоті посеред лісу у Швеції. Здається, таке помешкання ідеальне для тих, хто хоче втекти якомога далі від ритму міста.

Архітектурна студія Tham & Videgard Arkitekter звела дім-горище на висоті у 10 метрів.

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Будівля з'явилась на колишньому лижному спуску у місті Вальста у Швеції. Будівля розрахована на недовгий відпочинок, але має все, що потрібно сучасній людині. До того ж, помешкання дозволяє насолоджуватися ефектним видом на ліс і є своєрідним втіленням дитячих мрій про дім на дереві.

Джерело всіх фото: Tham & Videgard Arkitekter

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