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У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій

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Будиночок посеред лісу у Швеції - фото 1
Будиночок посеред лісу у Швеції / Tham & Videgard Arkitekter

Архітектори створили незвичайний будиночок на висоті посеред лісу у Швеції. Здається, таке помешкання ідеальне для тих, хто хоче втекти якомога далі від ритму міста.

Архітектурна студія Tham & Videgard Arkitekter звела дім-горище на висоті у 10 метрів.

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Будівля з'явилась на колишньому лижному спуску у місті Вальста у Швеції. Будівля розрахована на недовгий відпочинок, але має все, що потрібно сучасній людині. До того ж, помешкання дозволяє насолоджуватися ефектним видом на ліс і є своєрідним втіленням дитячих мрій про дім на дереві.

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307194

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307195

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307196

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307197

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307198

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307199

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307200

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307201

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307202

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307203

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307204

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307205

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307206

У Швеції з'явився ідеальний дім для тих, хто любить спокій - фото 307207

Джерело всіх фото: Tham & Videgard Arkitekter

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Джерело: magazindomov
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