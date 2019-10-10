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У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото

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У цьому музеї можна зробити ідеальні селфі - фото 1
У цьому музеї можна зробити ідеальні селфі

У столиці Австрії Відні відкрився незвичайний музей. Відвідувачі Nofilter_Museum зможуть створювати власні витвори мистецтва та розміщувати їх у соціальних мережах.

Ідея творців – залучити молодь до музейної культури, нехай навіть таким чином. За словами засновників Nofilter_Museum, таке місце просто необхідне за часів, коли Instagram став окремою та досить впливовою субкультурою.

І ще: Художник Бенксі відкрив магазин з незвичайними товарами, в який неможливо зайти

У 24 залах з яскравими стінами, заповнених яскравими предметами, є все необхідне для ідеального селфі.

У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360793
У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360799

На думку однієї з засновниць музею Петри Шарінгер, число молодих людей, які відвідують музеї, різко скоротилося, і цю ситуацію потрібно виправляти за допомогою таких ось закладів та соціальних мереж.

У планах творців музею – зробити його пересувним. Для початку він пів року попрацює у Відні, а потім відправиться "на гастролі" в інші міста. Такий рухливий стиль діяльності Nofilter_Museum цілком узгоджується з динамічними інтерактивними експонатами, якими укомплектовано музейний простір.

У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360795
У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360797

Кульки, стіни з квітів, надувні іграшки, кулі, гігантські цукерки, блискуча мішура, кімната з підробленою їжею і багато чого ще запрошує любителів селфі повеселитися.

Передбачається, що під шапкою Nofilter_Museum у майбутньому по всьому світу відкриють кілька закладів, орієнтованих на активних користувачів соціальних мереж.

У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360798
У Відні відкрили музей селфі: яскраві фото - фото 360796

Пані Шарінгер вважає, що щодня музей прийматиме 300-500 відвідувачів.

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Джерело: BBC
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