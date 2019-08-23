Що люди насправді думають про ваші селфі: цікаве дослідження

Селфі можуть "вбити" добре ставлення до вас і вашого Instagram, впевнені психологи з Вашингтонського університету. Вони провели експеримент з використанням фотографій з реальних акаунтів і дійшли до вельми несподіваного висновку.

Спочатку дослідники проаналізували пости на сторінках 30 студентів, які перед цим заповнили анкету про свої особистісні якості. Потім їх знімки відправили 119 студентам з іншого університету, які мали оцінити людей з першої групи.

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Коли психологи подивилися на результати, то виявили, що любителі селфі викликали у другої групи студентів негативну реакцію значно частіше, ніж ті, хто робить інший формат фото.

Навіть якщо два профілі мали схожу тему, наприклад, подорожі, почуття до людини, котра викладала селфі, були негативними, а до того, хто розміщував інші формати – позитивними, – каже Кріс Баррі, один з авторів дослідження.

Учасники зізналися, що їм не подобається зловживання селфі

Відторгнення викликали саме селфі. Натомість знімки, де людину фотографував хтось інший, сприймалися нормально. Вчені припускають, що це відбувається через те, що такі фото не виглядають надуманими та неприродними – підписники думають, що людина постає перед ними такою ж, як у реальному житті. Селфі ж, на думку учасників, були ознакою нарцисизму.

Але Баррі підкреслює, що дослідження відображає саме сприйняття знімків, а не наміри тих, хто їх викладає. Рівень нарцисизму у тих, хто робить селфі, був не вищим, а іноді навіть і нижчим, ніж у шанувальників інших форматів.

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