У віденському соборі на час Великого посту висітиме гігантський светр: що він означає

У віденському соборі Святого Стефана на час Великого посту відкрилася виставка арт-об'єктів австрійського скульптора-новатора Ервіна Вурма, чиї роботи, на думку експертів, відрізняються особливим "психоаналітичним" почуттям гумору і порнографічністю. Зокрема, собор прикрашатиме гігантський светр.

Мовиться про бузковий светр площею близько 80 квадратних метрів і вагою 300 кг, який повісили над головним вівтарем.

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Колір одежини вибраний не випадково – пурпуровою вуаллю закривають зображення розп'яття Ісуса на час посту в католицьких і деяких протестантських церквах, щоб показати, що грішна людина не гідна бачити Бога.

Светр символізує "зігріваючу і захищаючу другу шкіру" і нагадує вірянам про те, що в ці дні слід проявляти "зігріваючу любов до ближнього", повідомляється на сайті собору. Арт-об'єкт спеціально розробили у Таїланді.

Серед інших представлених у соборі робіт – грілка, боксерська рукавичка, деформовані будинки, торс без голови і кінцівок і сумки з ногами. За задумом автора, "понівечені" людські скульптури покликані поставити під сумнів нашу свободу і її обмеження, а будівлі й об'єкти показують, які можливості віра відкриває для нашого відродження.

Ініціатор виставки – настоятель собору Святого Стефана Антон Фабер. Священник раніше вже робив всілякі "сумнівні" арт-проєкти, за що його критикували австрійські платники податків. Ервіну Вурма, за словами Фабера, нічого не заплатили за експозицію, а його транспортні витрати покрили коштом інших джерел.

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