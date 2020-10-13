У Viber з'явилися нові корисні функції: сподобається кожному

Компанія Rakuten Viber розкрила нові можливості популярного месенджера, що дозволяють навести порядок в метушні побутових справ.

Як і раніше, в цьому користувачам Viber допоможе чат Мої нотатки, в який розробники додали ще кілька корисних функцій.

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Тривалий клік на повідомленні відкриє меню, де слід вибрати Встановити нагадування. Далі система попросить вибрати час і дату відправлення нагадування від Viber, а також при необхідності встановити періодичність повтору. Крім цього, актуальна версія месенджера в чаті Мої нотатки дозволяє:

Створювати нотатки і там само списки

Відзначати справи виконаними і приховувати вирішені завдання

Пересилати з інших чатів повідомлення в Мої нотатки, де крім іншої інформації буде вказано ще й джерело поста

До речі, вже зараз можна завантажити свіжу версію Viber з новими фішками на Android-системах. Для усіх апаратів, що працюють на iOS оновлення вийде найближчими днями.

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