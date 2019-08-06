У Viber з'явилися іменні стікери поп-діви Олі Полякової

У Viber з'явилося офіційне співтовариство Олі Полякової разом із набором зіркових стікерів. Співачка створила 26 ексклюзивних "наклейок" в стилістиці диснеївських персонажів зі своїми крилатими фразами.

Творці відзначили, що на розробку всього проєкту пішло кілька місяців. Основна складність роботи над набором стікерів полягала в найтоншому промальовуванні концертних костюмів співачки – наряди Олі завжди відрізнялися особливим дизайном і дрібними деталями.

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Відмінно намальовані "наклейки" доповнені відомими фразами з пісень епатажної блондинки: “Лед тронулся”, “Не такой ты и бывший”, “Ты не ищи меня, я люли-люли”, "Я так верила тебе...".

Стікери у Viber Полякової

Спільнота Полякової вже зібрала понад чверть мільйона підписників за лічені дні. Велике визнання шанувальників допомогло їй потрапити в ТОП-5 найпопулярніших спільнот серед українських артистів. Підписатися на неї можна за посиланням або зайти в додаток Viber і ввести в рядок пошуку @Оля Полякова.

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