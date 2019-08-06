Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Названо найпопулярніші розширення для Google Chrome

  • 43
Більшість розширень так ніколи і не встановлювали - фото 1
Більшість розширень так ніколи і не встановлювали

Google Chrome – найпопулярніший у світі браузер з можливістю кастомізації за допомогою десятків тисяч розширень з Chrome Web Store. Але, як виявилося, їх популярність сильно перебільшена: велика частина таких надбудов просто ніким не використовується.

Зараз в офіційному магазині Chrome Web Store налічується понад 188 тисяч розширень для знаменитого браузера.

Вам знадобиться: Розширення для Chrome, які полегшать вам життя

За статистикою сервісу Extension Monitor, по-справжньому "народними", які установили понад 10 мільйонів разів, стали лише 13 з них. Це Cisco WebEx, Google Translate, Avast, Adobe Acrobat, Grammarly, Adblock Plus, Pinterest, Skype, Adblock, Avast SafePrice, uBlockOrigin, Honey і Tampermonkey. Трохи меншою популярністю користуються Google Фото, LastPass, Text, Avira, Google Hangouts і деякі інші.

При цьому 50% усіх коли-небудь опублікованих розширень для Chrome були завантажені та встановлені не більше 16 разів, 10% – жодного разу, ще 13% – по одному разу.

AdBlock – справжній musthave! - фото 345782
AdBlock – справжній musthave!

Аудиторія ж переважної більшості надбудов (87%) складає не більше 1000 користувачів – на тлі кількості установок самого Chrome такий результат можна вважати статистичною похибкою.

У прийдешніх дослідженнях розробники Extension Monitor обіцяють включити у звіт подробиці про найпопулярніші категорії розширень і як вони обробляють дані користувачів.

Читайте також: Це геніально: нове розширення для Chrome маскує серіали під відеоконференцію

Джерело: 9to5google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2608
Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
  • 03 серпня, 21:23
  • 337
5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
  • 02 серпня, 18:30
  • 281
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Google