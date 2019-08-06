Названо найпопулярніші розширення для Google Chrome

Більшість розширень так ніколи і не встановлювали

Google Chrome – найпопулярніший у світі браузер з можливістю кастомізації за допомогою десятків тисяч розширень з Chrome Web Store. Але, як виявилося, їх популярність сильно перебільшена: велика частина таких надбудов просто ніким не використовується.

Зараз в офіційному магазині Chrome Web Store налічується понад 188 тисяч розширень для знаменитого браузера.

Вам знадобиться: Розширення для Chrome, які полегшать вам життя

За статистикою сервісу Extension Monitor, по-справжньому "народними", які установили понад 10 мільйонів разів, стали лише 13 з них. Це Cisco WebEx, Google Translate, Avast, Adobe Acrobat, Grammarly, Adblock Plus, Pinterest, Skype, Adblock, Avast SafePrice, uBlockOrigin, Honey і Tampermonkey. Трохи меншою популярністю користуються Google Фото, LastPass, Text, Avira, Google Hangouts і деякі інші.

При цьому 50% усіх коли-небудь опублікованих розширень для Chrome були завантажені та встановлені не більше 16 разів, 10% – жодного разу, ще 13% – по одному разу.

AdBlock – справжній musthave!

Аудиторія ж переважної більшості надбудов (87%) складає не більше 1000 користувачів – на тлі кількості установок самого Chrome такий результат можна вважати статистичною похибкою.

У прийдешніх дослідженнях розробники Extension Monitor обіцяють включити у звіт подробиці про найпопулярніші категорії розширень і як вони обробляють дані користувачів.

Читайте також: Це геніально: нове розширення для Chrome маскує серіали під відеоконференцію