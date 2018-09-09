У Viber для Android з'явився вбудований перекладач повідомлень

В оновленому додатку Viber для Android з'явилася вбудована функція перекладу повідомлень.

Завдяки їй користувачам месенджера з різних країн буде простіше знаходити спільну мову, перекладаючи на рідну мову репліки своїх співрозмовників натисканням однієї клавіші безпосередньо в чаті.

І ще: Apple Music представив український музичний чарт

За переклад повідомлень у Viber відповідає сервіс Google Translate, який за останні кілька років дуже просунувся у своєму розвитку, кардинально змінивши уявлення користувачів про машинний переклад. Зазначимо, що фірмовий перекладач Google розпізнає контекст, видаючи більш ніж осмислені результати.

Спілкування стане ще простішим / GreatChat.

Щоб перевести повідомлення в Viber, написане іноземною мовою, необхідно натиснути на нього й утримуванням викликати контекстне меню, після чого вибрати команду "Перекласти". За умови наявності з'єднання з мережею переклад послання відбудеться протягом однієї секунди.

Поки функція перекладу ексклюзивно доступна тільки користувачам пристроїв під управлінням Android. Ймовірно, це було умовою Google, яка погодилася надати месенджеру доступ до фірмового перекладача.

Читайте також: Huawei пояснила, чому завищує результати своїх смартфонів у бенчмарках