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Науковці з'ясували, що собаки можуть розрізняти різні мови: цікаве дослідження
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Будьмо чесними, усі власники домашніх тварин говорять до своїх улюбленців. Так ось, виявляється, собаки можуть розпізнавати різницю між мовою та тарабарщиною і навіть розрізняти знайомі та незнайомі мови. З віком чотирилапих це вміння лише зростає.
Як пише Daily Mail, у собак на знайому та незнайому мову реагують різні частини мозку. І якщо знайома їм мова сприймається ними слуховою корою, то за сприйняття незнайомої мови відповідає вторинна слухова кора. Свої висновки вчені зробили на дослідженні мозку 18 собак, яким давали слухати уривки з книг угорською та іспанською мовами, а також тарабарщину ними.
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Одна з авторів дослідження мексиканка Лаура Куая пояснила, що вона кілька років тому переїхала з рідної країни до Угорщини по роботі. З собою вона вирішила взяти свого собаку Кун-кун. "Раніше я розмовляла з псом тільки іспанською. Тому я була спантеличена, чи помітила Кун-кун, що люди в Будапешті говорять іншою мовою. Це стало причиною дослідження", – розповіла Куая.
Щоб з'ясувати, наскільки собаки можуть розрізняти мови, фахівці просканували мозок тварин у функціональній магнітно-резонансній томографії. У цей час чотирилапим програвали уривки з дитячої книги 1943 року "Маленький принц", написаною угорською та іспанською мовами. Також їм програвали "зашифровані версії цих уривків, які звучать абсолютно неприродно, щоб перевірити, чи виявляють собаки різницю між мовою та не-мовою.
Дослідники з'ясували, що мозкова активність собак під час прослуховування тарабарщини проявляється по-різному, – незалежно від того, було це сказано знайомою мовою чи ні. "Собачий мозок, як і людський, може розрізняти мову і не-мову. Проте механізм цього дещо інший, ніж у людей", – сказано у дослідженні.
Також команда з'ясувала, що собаки можуть розрізняти знайому та іноземну мови, а старші пси роблять це краще за молодих. "Наші результати показують, що під час життя з людьми собаки вловлюють слухові закономірності мови, з якою вони стикаються", – сказала Куая. Вона наголосила, що це дослідження вперше показало, що нелюдський мозок може розрізняти дві мови.
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