У Верховній Раді запропонували зробити секс-кабінки: журналіст надихнувся інтимними смс-ми

Відомий український журналіст Валерій Сараула вніс цікаву пікантну пропозицію для уряду. Надихнувся Сараура інтимною перепискою, яку вела депутатка Олени Криворучкіна.

Після того, як депутатка від партії "Слуга народу" Олена Криворучкіна вела інтимне листування з коханим у Верховній Раді, в мережі користувачі почали активно обговорювати цю історію.

Детальніше тут: Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс

Але далі пішов український популярний ведучий Валерій Сараула. Він не просто написав вірш, який адресував Криворучкіній, а й висунув пропозицію – створити в парламенті секс-кабінки. За словами ведучого, це європейська практика. Свій вірш Валерій опублікував на сторінці в Facebook.

"Вчора, після голосування за зняття депутатської недоторканності, депутат Олена Криворучкіна вела інтимне листування з коханим. Під враженнями, я написав їй вірш", – підписав ролик Сараула.

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