У Венецію повернулись дельфіни, а в Україну – Саакашвілі: реакція мережі

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. Ймовірне повернення скандального політика активно обговорюють у мережі.

"Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді", – заявив Міхеіл Саакашвілі.

До теми: Прем'єр-міністр розповів, коли в Україні запустять транспорт

Грузино-український політик наголосив, що підтримував Володимира Зеленського під час виборів, тож і зараз готовий бути "надійним членом команди" президента. Відзначимо, що Саакашвілі за часів президента Петра Порошенка видворили з України, але Зеленський повернув ексгубернатору Одещини наше громадянство.

Зараз Міхеіл Саакашвілі готовий повернутись в Україну, а у мережі активно обговорюють таку імовірність, пригадуючи всі фейли та скандали колишнього глави Грузії.

Фото: Новинач

Та не всі вірять, що Саакашвілі стане рятівником української економіки:

Багато користувачів пригадують "знамениту" сварку Арсена Авакова з Міхеілом Саакшвілі, де в хід ішли ну дуже серйозні аргументи:

А як ви ставитесь до можливого призначення Саакашвілі?

Читайте також: Перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах