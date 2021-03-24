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У венеціанський гранд-канал повернулися дельфіни: цього разу вже точно
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У березні 2020 року, коли тільки почалася пандемія і в містах вводили перші обмеження, була популярна фраза "природа настільки очистилася, що". Вона заснована на фейку про те, що через карантин вода у каналах Венеції стала такою чистою, що туди повернулися дельфіни. Вони таки повернулися.
Минув рік і у ЗМІ та у соцмережах знову заговорили про дельфінів в Венеції. Але на цей раз вони й справді заплили в центральний міський канал. Як повідомляє CNN, пару дельфінів помітили 22 березня: вони пропливли по гранд-каналу, перш ніж повернутися в Адріатичне море. Їхній візит збігся з черговим локдауном – Італія бореться вже з третьою хвилею коронавірусу, через що місто й канали спорожніли.
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"Це прекрасний сюрприз, щось унікальне і особливе для Венеції – побачити дельфінів і усвідомити, наскільки близько вони виявилися до гранд-каналу. Але в той самий час вони були у небезпеці – човни продовжували ходити туди-сюди", – зазначив Лука Фоллін, який зняв тварин на камеру.
Фоллін попередив місцеву владу, а та організувала "рятувальну місію" разом з фахівцями. Вони виявили дельфінів в каналі Джуддека між церквами Ле Цітелле і Сан-Джорджо Маджоре. Учасники рятувальної групи припустили, що дельфіни були збиті з пантелику: вони 2 години плавали колами, намагаючись вибратися і не потрапити під човен. Команда у результаті вибудувала дев'ять судів в ланцюжок, щоб вказати дельфінам шлях. Рятувальна місія зайняла дві години, але в підсумку пара дельфінів все ж вибралася з Венеції.
Влада визнає, що це рідкісне явище, але навряд чи воно пов'язане з тим, що у 2021 році природа все ж настільки очистилася. В останній раз дельфіна бачили у венеціанських каналах у 2017 році.
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