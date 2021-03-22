Пташка знесла яйце на футбольному полі прямо під час матчу: кумедне відео

Матч чемпіонату штату Пернамбуку між бразильськими "Наутіко" і "Віра Крус" був перерваний через несподіваний інцидент. Під час зустрічі на газоні арени Еладіо де Барьос Карвальо пташка знесла яйце.

Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату штату Пернамбуку (Бразилія) між "Наутіко" і "Віра Крус". Футболістів розвеселила каєнська плюгавка. Птах, який, до речі, є символом Уругваю, приземлився на газоні і зніс яйце прямо на футбольному полі. Зазвичай цей вид пернатих відкладає яйця у кінці зими.

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Рефері довелося зупинити гру. Головний суддя матчу виніс яйце за межі поля і лише потім продовжив поєдинок.

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