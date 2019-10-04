У Великобританії з'явилися окремі доріжки для залежних від смартфонів

Якщо раніше ми дивувалися появі велодоріжок, то зараз нас вражають спеціально виділені смуги для руху пішоходів. Але незвичайних, а тих, хто активно користується смартфонами.

У Манчестері з'явилися перші "повільні доріжки" для людей, які ходять, не відриваючись від екрана смартфона. Ідея належить британському операторові мобільного зв'язку AO-Mobile.

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Спеціальна розмітка нанесена на тротуарі вздовж бульвару Хардман. Це жвава пішохідна вулиця, де розташовано багато офісів, магазинів, барів і ресторанів. Тут проходять десятки тисяч людей на тиждень. Причому більшість з них ходять зі смартфоном у руках.

Відповідно до недавніх досліджень, 65% британців потрапляли в незручну ситуацію, коли стикалися з кимось, хто дивився в телефон. З них тільки 38% почули вибачення.

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