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Дослідники назвали найшвидший спосіб набору тексту

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Ви набираєте текст однією рукою, чи двома? - фото 1
Ви набираєте текст однією рукою, чи двома?

Науковці з фінського Університету Аалто, Кембриджського університету у Великобританії і Швейцарської вищої технічної школи Цюриха провели масштабний онлайн-тест серед понад 37 тисяч осіб зі 160 країн. Мета: дізнатися, який метод набору тексту – найшвидший.

Результати дослідження показали, що ті, хто друкує на смартфоні за допомогою одного пальця, в середньому можуть видавати 29 слів за хвилину. Однак ті, хто використовує при наборі два великі пальці, здатні друкувати вже 38 слів за хвилину. Це лише на 25% менше у порівнянні з лідером експерименту – введенням тексту на фізичній клавіатурі ноутбука або настільного комп'ютера.

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Варто відзначити, що деякі учасники відверто здивували дослідників. Одному з них вдалося надрукувати на смартфоні 85 слів за одну хвилину. Для порівняння, середній показник швидкості друку на фізичній клавіатурі становить 52 слова.

Під час тесту також виявили, що підлітки в середньому швидше за всіх друкують на мобільних гаджетах – близько 40 слів за хвилину. Люди після 40-ка набирають 29 слів за хвилину, а ті, кому за 50, – 26 слів. За заявою експертів, це пояснюється кількістю часу, який молоде покоління проводить зі смартфонами. Так, учасники тесту в середньому використовують гаджети по 6 годин на день. Через це швидкість мобільного друку збільшується, поступово зменшуючи розрив з набором на фізичних клавіатурах.

Ви часто набираєте повідомлення на смартфоні? - фото 359338
Ви часто набираєте повідомлення на смартфоні?

Дослідники також дали кілька порад, як збільшити свою швидкість набору на мобільному пристрої. За їх словами, використання автозаміни збільшило швидкість майже на 9 слів за хвилину, а ось вибір пропонованих системою фраз уповільнює друк на 2 слова на хвилину – це пояснюється необхідністю відволікатися на запропоновані варіанти.

Усі охочі можуть перевірити свою швидкість набору тексту на смартфоні за допомогою того самого тесту.

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Джерело: Techspot
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