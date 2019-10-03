Дослідники назвали найшвидший спосіб набору тексту

Науковці з фінського Університету Аалто, Кембриджського університету у Великобританії і Швейцарської вищої технічної школи Цюриха провели масштабний онлайн-тест серед понад 37 тисяч осіб зі 160 країн. Мета: дізнатися, який метод набору тексту – найшвидший.

Результати дослідження показали, що ті, хто друкує на смартфоні за допомогою одного пальця, в середньому можуть видавати 29 слів за хвилину. Однак ті, хто використовує при наборі два великі пальці, здатні друкувати вже 38 слів за хвилину. Це лише на 25% менше у порівнянні з лідером експерименту – введенням тексту на фізичній клавіатурі ноутбука або настільного комп'ютера.

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Варто відзначити, що деякі учасники відверто здивували дослідників. Одному з них вдалося надрукувати на смартфоні 85 слів за одну хвилину. Для порівняння, середній показник швидкості друку на фізичній клавіатурі становить 52 слова.

Під час тесту також виявили, що підлітки в середньому швидше за всіх друкують на мобільних гаджетах – близько 40 слів за хвилину. Люди після 40-ка набирають 29 слів за хвилину, а ті, кому за 50, – 26 слів. За заявою експертів, це пояснюється кількістю часу, який молоде покоління проводить зі смартфонами. Так, учасники тесту в середньому використовують гаджети по 6 годин на день. Через це швидкість мобільного друку збільшується, поступово зменшуючи розрив з набором на фізичних клавіатурах.

Ви часто набираєте повідомлення на смартфоні?

Дослідники також дали кілька порад, як збільшити свою швидкість набору на мобільному пристрої. За їх словами, використання автозаміни збільшило швидкість майже на 9 слів за хвилину, а ось вибір пропонованих системою фраз уповільнює друк на 2 слова на хвилину – це пояснюється необхідністю відволікатися на запропоновані варіанти.

Усі охочі можуть перевірити свою швидкість набору тексту на смартфоні за допомогою того самого тесту.

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