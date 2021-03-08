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У Великобританії зняли корабель, який пересувався у повітрі: фото незвичайного міражу
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Поруч з британським портовим містом Фалмут помітили корабель, який летить у повітрі. Це виявилася оптична ілюзія, яка виникає через особливі атмосферні умови.
Таке явище можна часто спостерігати в Арктиці, але взимку у Великобританії таке буває рідко. Метеоролог Девід Брейн сказав, що міраж може виникнути через температурну інверсію – особливі атмосферні умови, при яких промені світла заломлюються. Оптична ілюзія буває такою, що видимими стають об'єкти, які розташовані нижче за лінію горизонту.
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