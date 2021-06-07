У Великобританії знайшли сучасну Рапунцель: фото

Казкова принцеса з довгим волоссям сьогодні отримала конкурентку у вигляді британки, яка 10 років не стриглась. Ця дівчина приковує до себе погляд не лише на вулицях, а й в соцмережах.

Знайомтесь, 27-річна Джоззі Оддікс з графства Ессекс (Великобританія), яку всі звикли називати не звичайною домогосподаркою, а матусею Рапунцель, передає Daily Mail. Все тому, що білявка, яка виховує маленького сина, вражає своїм волоссям з довжиною у 121 см.

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Як зізнається Джоззі, вона не докладала особливих зусиль для того, щоб отримати таку шевелюру. Просто 10 років тому вирішила перевірити, яким довгим може стати її волосся.

Тоді у дівчини було каре, тож експеримент вдався. Зараз вона не уявляє себе з коротким волоссям, адже це приносить їй не лише задоволення, а й увагу. За день у Джоззі можуть близько 20 разів спитати секрет її шевелюри, а в соцмережі Інстаграм у неї понад 10 тисяч підписників.

До слова, ключовими порадами для всіх, хто хоче відростити волосся, є використання натуральних олій, обережне використання фенів, щоб не пересушити та не перегріти волосся, миття не частіше двох разів у тиждень, а також похід у перукарню раз у два місяці, де блогерка відрізає приблизно 2 см.

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