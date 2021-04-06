Туристи знайшли в Ізраїлі загадковий амулет: чий він?

Група туристів з Єрусалиму виявила рідкісний єгипетський амулет XI століття до нашої ери під час поїздки на археологічний об'єкт на північному заході пустелі Негев.

Як повідомляє Управління старовини Ізраїлю, існують тисячі оберегів із зображенням скарабея, який вважався священним у Давньому Єгипті. Однак знайдений в пустелі Негев амулет має лише два відомих аналоги. Один з них був виявлений в Лівані, а інший в Єгипті. Річ у тому, що на виявленому в Ізраїлі амулеті крім скарабея зображена посудина для жертовних пиятик богам. З боків посудини зображені кобри.

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Жука скарабея шанували в Давньому Єгипті як священну комаху бога Сонця, він вважався символом творчої сили і відродження в загробному житті.

Як пояснює єгиптолог Дафна Бен-Тор, зв'язок між богом-творцем і жуком виникла через неправильну інтерпретацією поведінки комах. Бачачи, як жук з'являється з гнойової кульки (в якій раніше самка відклала яйця), єгиптяни сприймали це як акт самотворення. А жук, який котить гнійну кулю, нагадував їм рух сонця, що в уявленні єгиптян небосхилом переміщував бог. Обереги зі скарабеєм часто супроводжували померлого в загробне життя.

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