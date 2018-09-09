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У Великобританії знайшли Біблію, яка зникла 500 років тому

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Книга зникла 500 років тому - фото 1
Книга зникла 500 років тому / Odyssey

Реліквія повернулася до бібліотечних фондів Кентерберійського собору.

Кентерберійський собор, який був заснований у 603 році місіонерами Папи св. Григорія Великого, був колись сховищем для десятків тисяч книг.

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Але за часів протестантської реформації XVI століття монастирську спільноту колишнього головного собору Англійської Католицької Церкви розформували, собор незабаром занепав, а більшість його старовинних книг і рукописів зникли.

Книгу викупили за 96 тисяч фунтів стерлінгів - фото 275062
Книгу викупили за 96 тисяч фунтів стерлінгів / Steemit

У тому числі була вкрадена унікальна кишенькова Біблія XIII століття.

Легендарне Священне писання вдалося викупити за 96 тисяч фунтів на одному з розпродажів рідкісних книг. Це стало можливим завдяки гранту, який виграв собор. Правда, всієї суми не вистачало. Грант покрив лише 96 тисяч фунтів, ще чотири тисячі зібрали небайдужі громадяни.

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Джерело: anglicannews
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