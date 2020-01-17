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Названі дороги, які відремонтують в Україні у 2020 році

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Дороги - фото 1
Дороги / censor

Уряд затвердив список автомобільних доріг державного значення, які будуть відновлені в 2020 році.

Всього в цьому році планують відремонтувати 4 000 км доріг. З Дорожнього фонду на фінансування цих робіт виділяється 31,5 млрд грн.

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"Буде відновлено 1345 км доріг державного значення та 3711 погонних метрів мостів ... Будуть відновлюватися також і дороги місцевого і територіального значення. Наша мета відремонтувати 4000 кілометрів доріг в 2020 році", – сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Названі дороги, які відремонтують в Україні у 2020 році - фото 380076

Зокрема, відновлять дороги:

  • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка Кам'янка
  • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка
  • Будівництво південного обходу міста Дніпро
  • Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ)
  • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг)
  • Н-03 Житомир – Чернівці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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