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У Великобританії заборонили блогерам використовувати фільтри, які змінюють зовнішність

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У Великобританії заборонили блогерам використовувати фільтри, які змінюють зовнішність - фото 1

Управління по стандартах реклами Великобританії (ASA) ввело правило, згідно з яким блогери, які рекламують косметику і продукти по догляду за шкірою, не має права використовувати фільтри і ретушувати рекламні знімки.

Так в ASA відреагували на кампанію #filterdrop – заклик до блогерів та інфлюенсерів позначати відретушовані знімки відповідним хештегом. Відомство вважає, що ретуш, перебільшує ефект б'юті-продуктів, вводить в оману аудиторію і прирівнюється до недобросовісної реклами.

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У Великобританії заборонили блогерам використовувати фільтри, які змінюють зовнішність - фото 446216

ASA вивчили рекламні відео брендів Skinny Tan Ltd і Tanologist Tan, що рекламують продукти для автозасмаги, і постановили, що при створенні роликів був застосований фільтр, який "призводив до помилкового сприйняття і перебільшував ефект продукту".

Нова постанова стосуватиметься не тільки інфлюенсерів і знаменитостей, які рекламують косметику, але й власне б'юті-брендів і пошириться на всі соцмережі. У відомстві вважають, що вказівки ​​на використання фільтра при створенні рекламного поста недостатньо, тому їх використання забороняють повністю.

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Джерело: bbc
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