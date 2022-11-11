У Великобританії встановили першу посмертну статую королеві Єлизаветі II (ФОТО)

Король Чарльз III відкрив посмертну статую, яку встановили у пам'ять про його матір – королеву Єлизавету II. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Цю статую встановили у стіні Йоркського собору. Відомо, що це найбільший готичного собору у Великій Британії.

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Король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй Чарльз III разом із королевою-консорт Камілою прибули на урочисте та офіційне відкриття пам'ятної скульптури на честь Єлизавети II, яка відійшла у засвіти цьогоріч 8 вересня.

Фото: Danny Lawson/REUTERS

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