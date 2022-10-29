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Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році
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Літературна премія "Книга року BBC" оприлюднила цьогорічні довгі списки номінантів. У 2022 році до переліку ввійшли 14 художніх видань, 13 дитячих книжок і 11 робіт у жанрі "Есеїстика". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Журі літературної премії "Книга року BBC", до якого цьогоріч увійшли літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, телеведучий Вадим Карп'як і головна редакторка "BBC News Україна" Марта Шокало, представили довгі списки номінантів у 2022 році.
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Відомо, що фінал конкурсу буде в грудні 2022 року, де ми й дізнаємося імена переможців у кожній з трьох номінацій. Вони отримають грошову премію в гривневому еквіваленті 1 000 фунтів стерлінгів.
КНИГА РОКУ BBC:
- "Усе буде Париж!" Анна Бугаєва
- "Поіменник" Руслан Горовий
- "Острів Джа" Сергій Демчук
- "Знайти країну амазонок" Наталія Довгопол
- "Тільки нікому про це не кажи" Ірена Карпа
- "Ферія. 13 андалуських днів і ночей" Сергій Карюк
- "300 миль на схід" Богдан Коломійчук
- "Яблука Єви", Христина Коціра
- "Не мій дім" Ярослава Литвин
- "Гіркі апельсини" Марина Манченко
- "Четвертий помічник святого Христофора" Анна Морозова
- "Вілла Анемона" Галина Петросаняк
- "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрій Сем'янків
- "Життя після 16:30. Сім років потому" Олександр Терещенко
ДИТЯЧА КНИГА РОКУ BBC:
- "Скарбничка історій" Володимир Аренєв
- "Примари Чорної діброви" Андрій Бачинський
- "Мої вимушені канікули" Катерина Єгорушкіна
- "Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси" Дмитро Журавель
- "Мікробам не читати! Книжка про вакцини" Соня Зелена
- "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні" Інна Ковалишена
- "Олекса Довбуш. Лігво Арідника" Василь Карп'юк
- "Коні та портрет мого дядька" Валентина Кирилова
- "Сукня для Марусі" Грася Олійко
- "Ключі сили" Світлана Ройз
- "Крим Керіма" Наталія Смирнова
- "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом" Уляна Чуба
- "Квест: знайди "Енеїду" Ніна Ягоджинська
КНИГА РОКУ BBC – ЕСЕЇСТИКА:
- "Пригоди найпопулярнішої гри" Іван Вербицький
- "Лінгвістика на карті світу" Рустам Гаджієв
- "Подолати минуле: Глобальна історія України" Ярослав Грицак
- "Дикий Захід Східної Європи" Павло Казарін
- "Хрестик, або дуже кривава книжка" Ольга Карі
- "Щось зі мною не так" Андрій Любка
- "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва XX століття" Ірина Магдиш
- "Українці XYZ: звички, смаки, побут" Марта Мольфар і Андрій Достлєв
- "Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат" Ірина Славінська
- "Сміх у кінці тунелю" Іван Черненко
- "Наші. Інженерна історія України" Олена Шульга
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