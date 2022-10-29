Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році

Літературна премія "Книга року BBC" оприлюднила цьогорічні довгі списки номінантів. У 2022 році до переліку ввійшли 14 художніх видань, 13 дитячих книжок і 11 робіт у жанрі "Есеїстика". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Журі літературної премії "Книга року BBC", до якого цьогоріч увійшли літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, телеведучий Вадим Карп'як і головна редакторка "BBC News Україна" Марта Шокало, представили довгі списки номінантів у 2022 році.

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Відомо, що фінал конкурсу буде в грудні 2022 року, де ми й дізнаємося імена переможців у кожній з трьох номінацій. Вони отримають грошову премію в гривневому еквіваленті 1 000 фунтів стерлінгів.

КНИГА РОКУ BBC:

"Усе буде Париж!" Анна Бугаєва

"Поіменник" Руслан Горовий

"Острів Джа" Сергій Демчук

"Знайти країну амазонок" Наталія Довгопол

"Тільки нікому про це не кажи" Ірена Карпа

"Ферія. 13 андалуських днів і ночей" Сергій Карюк

"300 миль на схід" Богдан Коломійчук

"Яблука Єви", Христина Коціра

"Не мій дім" Ярослава Литвин

"Гіркі апельсини" Марина Манченко

"Четвертий помічник святого Христофора" Анна Морозова

"Вілла Анемона" Галина Петросаняк

"Танці з кістками. Медичний трилер" Андрій Сем'янків

"Життя після 16:30. Сім років потому" Олександр Терещенко

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ДИТЯЧА КНИГА РОКУ BBC:

"Скарбничка історій" Володимир Аренєв

"Примари Чорної діброви" Андрій Бачинський

"Мої вимушені канікули" Катерина Єгорушкіна

"Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси" Дмитро Журавель

"Мікробам не читати! Книжка про вакцини" Соня Зелена

"Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні" Інна Ковалишена

"Олекса Довбуш. Лігво Арідника" Василь Карп'юк

"Коні та портрет мого дядька" Валентина Кирилова

"Сукня для Марусі" Грася Олійко

"Ключі сили" Світлана Ройз

"Крим Керіма" Наталія Смирнова

"Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом" Уляна Чуба

"Квест: знайди "Енеїду" Ніна Ягоджинська

КНИГА РОКУ BBC – ЕСЕЇСТИКА:

"Пригоди найпопулярнішої гри" Іван Вербицький

"Лінгвістика на карті світу" Рустам Гаджієв

"Подолати минуле: Глобальна історія України" Ярослав Грицак

"Дикий Захід Східної Європи" Павло Казарін

"Хрестик, або дуже кривава книжка" Ольга Карі

"Щось зі мною не так" Андрій Любка

"Ар-нуво. Стилі українського мистецтва XX століття" Ірина Магдиш

"Українці XYZ: звички, смаки, побут" Марта Мольфар і Андрій Достлєв

"Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат" Ірина Славінська

"Сміх у кінці тунелю" Іван Черненко

"Наші. Інженерна історія України" Олена Шульга

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