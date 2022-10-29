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Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році

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Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році - фото 1

Літературна премія "Книга року BBC" оприлюднила цьогорічні довгі списки номінантів. У 2022 році до переліку ввійшли 14 художніх видань, 13 дитячих книжок і 11 робіт у жанрі "Есеїстика". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Журі літературної премії "Книга року BBC", до якого цьогоріч увійшли літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, телеведучий Вадим Карп'як і головна редакторка "BBC News Україна" Марта Шокало, представили довгі списки номінантів у 2022 році.

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Відомо, що фінал конкурсу буде в грудні 2022 року, де ми й дізнаємося імена переможців у кожній з трьох номінацій. Вони отримають грошову премію в гривневому еквіваленті 1 000 фунтів стерлінгів.

КНИГА РОКУ BBC:

  • "Усе буде Париж!" Анна Бугаєва
  • "Поіменник" Руслан Горовий
  • "Острів Джа" Сергій Демчук
  • "Знайти країну амазонок" Наталія Довгопол
  • "Тільки нікому про це не кажи" Ірена Карпа
  • "Ферія. 13 андалуських днів і ночей" Сергій Карюк
  • "300 миль на схід" Богдан Коломійчук
  • "Яблука Єви", Христина Коціра
  • "Не мій дім" Ярослава Литвин
  • "Гіркі апельсини" Марина Манченко
  • "Четвертий помічник святого Христофора" Анна Морозова
  • "Вілла Анемона" Галина Петросаняк
  • "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрій Сем'янків
  • "Життя після 16:30. Сім років потому" Олександр Терещенко

Книга року BBC: довгі списки номінантів на премію у 2022 році - фото 515034

ДИТЯЧА КНИГА РОКУ BBC:

  • "Скарбничка історій" Володимир Аренєв
  • "Примари Чорної діброви" Андрій Бачинський
  • "Мої вимушені канікули" Катерина Єгорушкіна
  • "Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси" Дмитро Журавель
  • "Мікробам не читати! Книжка про вакцини" Соня Зелена
  • "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні" Інна Ковалишена
  • "Олекса Довбуш. Лігво Арідника" Василь Карп'юк
  • "Коні та портрет мого дядька" Валентина Кирилова
  • "Сукня для Марусі" Грася Олійко
  • "Ключі сили" Світлана Ройз
  • "Крим Керіма" Наталія Смирнова
  • "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом" Уляна Чуба
  • "Квест: знайди "Енеїду" Ніна Ягоджинська

КНИГА РОКУ BBC – ЕСЕЇСТИКА:

  • "Пригоди найпопулярнішої гри" Іван Вербицький
  • "Лінгвістика на карті світу" Рустам Гаджієв
  • "Подолати минуле: Глобальна історія України" Ярослав Грицак
  • "Дикий Захід Східної Європи" Павло Казарін
  • "Хрестик, або дуже кривава книжка" Ольга Карі
  • "Щось зі мною не так" Андрій Любка
  • "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва XX століття" Ірина Магдиш
  • "Українці XYZ: звички, смаки, побут" Марта Мольфар і Андрій Достлєв
  • "Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат" Ірина Славінська
  • "Сміх у кінці тунелю" Іван Черненко
  • "Наші. Інженерна історія України" Олена Шульга

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