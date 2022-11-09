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Надзвичайний стан: незабаром стартує кінофестиваль Мандрівний Docudays UA-2022
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Уже незабаром на Львівщині розпочнеться 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини "Docudays UA". Загалом фестиваль триватиме з 12 листопада до 30 грудня, а розпочнеться у Львові й побуває у 22 областях України та вперше – за кордоном.
Мандрівка Львівщиною триватиме з 12 по 22 листопада, повідомили організатори ГО "Патронус".
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Тема цьогорічного Мандрівного Docudays UA – "Надзвичайний стан" – дуже зрозуміла та близька всім українцям та українкам. Надзвичайний стан – це виняткова ситуація, коли звичне життя та плани на майбутнє поставлені на паузу. А базові життєві потреби й людські права – під постійною загрозою.
У візуальному оформленні ми додали смуги, що нагадують заклеєне скотчем вікно. Вони стали своєрідним символом надзвичайного стану та воєнних дій. Але ми залишаємо цей мирний пейзаж за вікном як образ нашої майбутньої перемоги й усіх відкладених планів, до яких обов’язково повернемося", – зазначили організатори.
До програми Мандрівного Docudays UA увійде блок короткометражних стрічок, знятих українськими режисерами й режисерками після початку повномасштабного вторгнення. Також будуть представлені іноземні та українські фільми з програми 19-го DOCUDAYS UA, яку команда готувала ще взимку для показів у кінотеатрах мирного Києва. Детальніше з кінопрограмою можна ознайомитися на фейсбук-сторінці.
Під час декількох показів передбачені спільні обговорення із шанувальниками Мандрівного Docudays UA у Запоріжжі в режимі онлайн. Це стало можливим завдяки спільним діям організаторів фестивалю на Львівщині та у Запоріжжі.
З міркувань безпеки та із врахуванням реалій воєнного стану в Україні точну адресу подій буде повідомлено лише зареєстрованим учасникам. Усі реєстраційні форми будуть прикріплені до анонсів подій.
Організатори очікують на приїзд та участь у дискусіях режисерів фільму "Казка про коника" Дениса Страшного та Уляни Осовської, а також режисерки фільму "Фортеця Маріуполь. Орест" Юлії Гонтарук і головного героя її фільму, голови пресслужби полку "Азов" у Маріуполі Дмитра Козацького (позивний Орест).
У рамках фестивалю команда підготувала спецпроєкт "Чому українці перемагають". Це 10 історій стійкості про незламність, боротьбу та перемоги регіональних координаторів/-ок Мандрівного Docudays UA. Читати їх можна щотижня на сайтах Мандрівного та Суспільного, медіапартнера фестивалю.
Вже традиційно під час Мандрівного відбудуться події правозахисної програми RIGHTS NOW!. Це 5 розмов у форматі онлайн, де разом з експерт(к)ами можна обговорити й відрефлексувати наслідки війни. Зокрема, як війна впливає на психічне здоров'я, який вплив має на довкілля і як із цим впоратись у майбутньому.
А в межах кампанії "Разом – за безпечні пологи" можна дізнатися, який досвід ведення вагітності та пологів за час війни слід врахувати у повоєнній відбудові. Також будуть розмови про те, чому важливо фіксувати події життя та побут під час війни, й про новий проєкт фестивалю "Архів війни". Заходи правозахисної програми будуть також доступними на DOCUSPACE.
Також на DOCUSPACE можна буде переглянути онлайн кінопрограму "Надзвичайний стан". Стрічки будуть доступними лише на території України.
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