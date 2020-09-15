У Великобританії випустили маслопиво з Гаррі Поттера

Шанувальники Гаррі Поттера з Великобританії зможуть продегустувати ще один симулякр – так зване "маслопиво", яке пили Гаррі та його друзі, коли відвідували чарівне село Гоґсмід.

Варто відзначити, що і в книзі, і в реальному житті йдеться про безалкогольне пиво, попри його назву (butterbeer). Також дегустаторів може ввести в оману "імбирний ель" (ginger ale), який являє собою лимонад з досить екзотичним пряним смаком, і американський рутбір (rootbeer).

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Газовану воду продаватимуть онлайн. Жителі Британії та туристи зможуть купити місткості з напоєм у магазині "Дев'ять і три чверті" на станції Кінгс-крос, в лондонських аеропортах Гатвік і Хітроу, а також в павільйонах Warner Bros., де вже кілька років існує розважальний парк, який присвячений кінофраншизі.

Рецепт шипучки тримають в строгому секреті. В описі говориться, що за смаком вона нагадує крем-соду з присмаком іриски. Крім іншого, напій підходить веганам і особам, які дотримуються безглютенової дієти. Колекціонерів теж не скривдять – незабаром планується запуск у виробництво пляшок з різними етикетками, дизайн яких розробляє MinaLima – дует дизайнерів, які створили бутафорію до фільмів про Гаррі Поттера і "Фантастичних звірів".

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