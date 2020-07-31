ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера

31 липня – подвійне свято – день народження Джоан Роулінг та Гаррі Поттера. З цієї нагоди підготували для тебе питання на знання світу магії та чарів. Перевір, чи ти справжній поттероман у цікавому тесті на Радіо МАКСИМУМ!

31 липня 2020 року Джоан Роулінг виповнюється 55 років, а Гаррі Поттеру вже 40 (адже він народився у 1980 році)! Це справжнє свято для шанувальників поттеріани. Відповідай на питання та перевір, що ти знаєш про світ, який створила мама Роулінг.

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Перевір свої сили, якщо не маґл!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?