Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

У Великобританії відкрили вакансію організатора вечірок для Єлизавети II

  • 2
У Букінгемському палаці шукають організатора вечірок - фото 1
У Букінгемському палаці шукають організатора вечірок / harpersbazaar

Королева Великобританії Єлизавета II шукає координатора заходів в Букінгемський палац. Відповідна вакансія з'явилася на офіційному сайті палацу в п'ятницю, 7 червня.

Від кандидата не вимагають вищу освіту – важливий тільки досвід і комунікабельність. Серед обов'язків координатора – організація державних прийомів і садових вечірок королеви. Також він буде відповідати і за інші заходи королівської сім'ї.

І ще: Трамп заснув під час промови Єлизавети II: курйозне відео

Єлизавета II шукає координатора заходів - фото 332633
Єлизавета II шукає координатора заходів

Передбачається п'ятиденний робочий день по 7,5 годин. Заробітна плата становить 27 тисяч фунтів стерлінгів (913 000 гривень) на рік. Букінгемський палац також пропонує 33 оплачуваних днів відпустки.

Прийом заявок буде проводиться тільки 2 дні.

Пройди тест: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

Джерело: theroyalhousehold
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 567
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 28724
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1336
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Великобританія Єлизавета ІІ