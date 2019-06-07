У Великобританії відкрили вакансію організатора вечірок для Єлизавети II

Королева Великобританії Єлизавета II шукає координатора заходів в Букінгемський палац. Відповідна вакансія з'явилася на офіційному сайті палацу в п'ятницю, 7 червня.

Від кандидата не вимагають вищу освіту – важливий тільки досвід і комунікабельність. Серед обов'язків координатора – організація державних прийомів і садових вечірок королеви. Також він буде відповідати і за інші заходи королівської сім'ї.

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Єлизавета II шукає координатора заходів

Передбачається п'ятиденний робочий день по 7,5 годин. Заробітна плата становить 27 тисяч фунтів стерлінгів (913 000 гривень) на рік. Букінгемський палац також пропонує 33 оплачуваних днів відпустки.

Прийом заявок буде проводиться тільки 2 дні.

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