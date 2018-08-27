У Великобританії відбувся чемпіонат з підводних шахів

У незвичному змаганні могли взяти участь як професіонали, так і новачки.

У Лондоні пройшов світовий чемпіонат з підводних шахів, який не сильно відрізняється від класичних.

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Правила в цьому виді спорту такі ж, як і у звичайних шахах. Однак є один важливий виняток: обмірковувати хід можна лише перебуваючи за водою. Спливати не можна, поки хід не зроблений. В іншому випадку він не зараховується і гравець програє.

У середньому гра триває 30-40 хвилин. Користуватися підводним спорядженням забороняється.

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