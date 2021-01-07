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У Великобританії створили тест на вагітність для незрячих жінок
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Британський Королівський національний інститут сліпих (RNIB) представив прототип тесту на вагітність з тактильним індикатором. Він розроблений для людей з вадами зору. Замість однієї або двох смужок на результат вказують силіконові пухирці.
При використанні звичайного тесту незрячим жінкам потрібно звертатися до сторонніх осіб, щоб вони повідомили результат. Розробка RNIB дозволяє дізнатися його на дотик, зберігши таким чином приватність. Адже вагітність може бути небажаною.
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Як працює тест на вагітність для незрячих жінок. Після потрапляння сечі з'являється перший ряд силіконових пухирців. Якщо ж вагітність настала, то через деякий час підіймається і другий ряд.
Зробивши звичайний тест, жінка з вадами зору навіть не першою дізнається, чи чекає дитину чи ні. "Одна дівчина розповіла, що просила сторонніх інтерпретувати результат її тесту. Він був негативним, і їй сказали: "Ну, напевно, це на краще, чи не так?". Тобто дівчині довелося осмислити реакцію людини, перш ніж самій обміркувати можливу вагітність", – розповіла глава RNIB Елеонор Саутвуд.
Прототип тесту з тактильним індикатором створив дизайнер з Лондона Джош Вассерман. Спочатку він планував зробити тест, який повідомляв би про вагітність звуковим сигналом. Але поговоривши з незрячими жінками, відмовився від цієї ідеї. Дівчата розповіли, що сигнал могли б чути члени сім'ї і ставити незручні запитання.
"Я не хочу, щоб оточуючі знали все про мене і моє життя. Думаю, ви зрозумієте, що самостійність – це розкіш, тільки якщо у вас її позбавлять", – сказала незряча американка Даніель Клірі, яка виховує доньку.
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