У США виявили людей, які збуджуються під час тесту на COVID-19

Під час тесту на COVID-19 дехто навіть збуджується

Хто б міг подумати, що 2020 рік готує нам ще й еротичні сюрпризи. Нещодавно у США почалася дискусія про появу нової несподіваної ерогенної зони на тілі людини. Її називають "nussy" – від сленгового "pussy" (кицька) та "nose" (ніс).

Спочатку багато хто думав, що це такий іронічний жарт. Ну так, багатьом на самоізоляції самотньо, а тут медсестра або санітар приємної зовнішності дивиться тобі в очі й засовує тестовий тампон кудись дуже глибоко з максимальною обережністю. Як не відчути збудження при такому?

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Однак виявилося, що люди описують приємні відчуття від тестів на COVID-19 цілком серйозно. І навіть намагаються робити ці самі тести якомога частіше, шукаючи усі можливі причини.

Ось як описують свої переживання деякі американські витівники на форумах:

"Схоже на бульбашки від дорогого шампанського, які виходять через ніс".

"Наче ти з'їв щось гостре, і у тебе прочистили всі синуси".

"Здається, що у тебе глибоко у носогорлі дуже свербить, і єдиний спосіб почухати – це провести там паличкою для забору зразка на COVID-19".



Користувачі мережі розповідають про збудження під час тесту на COVID-19

Якась панянка навіть скаржилася на доктора, який збирав зразки дуже делікатно, так що вона нічого не відчула. Любителі "полоскотати свою нуссі" запевняють, що з першого разу не подобається майже нікому, однак раз на п'ятий втягуєшся і починаєш отримувати задоволення.

Це, звичайно, дуже дивне відкриття, яке не може не тішити нас безмежність людських можливостей. Зокрема, неочікувані наші еротичні зони. Навіть якщо для більшості з нас все це звучить досить дико, порадіємо за той невеликий відсоток, який знайшов свій маленький персональний рай у коронавірусному сьогоденні.

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